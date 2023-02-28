Італійський форвард продовжує потрапляти на шпальти газет через курйозні випадки. Як повідомляє Blick Sport, під час 22 туру Суперліги Швейцарії фанати Сьйона протестували проти Маріо Балотеллі.

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Спочатку вболівальники вивісили банер із словами: "Потій або забирайся геть". Гнів натовпу посилився після фінального свистка, коли їх команда програла Санкт-Галлену з рахунком 0:4. Фанати підпалили футболку Балотеллі та повісили її на загородження.

32-річний нападник не забивав за Сьйон з жовтня 2022-го. В цьому сезоні Балотеллі провів 12 матчів в чемпіонаті Швейцарії та записав у свій актив п’ять голів.

#Balotelli al centro delle contestazioni dei tifosi del #Sion



Dopo l'umiliante sconfitta interna contro il San Gallo, alcuni tifosi hanno bruciato la maglia dell'attaccante#MarioBalotelli #Tuttosport pic.twitter.com/VJiGGshU1G — Tuttosport (@tuttosport) February 26, 2023

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