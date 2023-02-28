Балотеллі накликав гнів фанатів – вони спалили його футболку
Вболівальники Сьйона незадоволені грою нападника Маріо Балотеллі.
Італійський форвард продовжує потрапляти на шпальти газет через курйозні випадки. Як повідомляє Blick Sport, під час 22 туру Суперліги Швейцарії фанати Сьйона протестували проти Маріо Балотеллі.
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Спочатку вболівальники вивісили банер із словами: "Потій або забирайся геть". Гнів натовпу посилився після фінального свистка, коли їх команда програла Санкт-Галлену з рахунком 0:4. Фанати підпалили футболку Балотеллі та повісили її на загородження.
32-річний нападник не забивав за Сьйон з жовтня 2022-го. В цьому сезоні Балотеллі провів 12 матчів в чемпіонаті Швейцарії та записав у свій актив п’ять голів.
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