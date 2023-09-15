Чемпионат Швейцарии в самом разгаре, уже сыграно 6 туров. Сьон лидирует в турнирной таблице, но форвард команды Марио Балотелли не сыграл в этом промежуточном успехе никакой роли. Клуб стремился избавиться от форварда, и в конце концов достиг с итальянцем договоренности о расторжении контракта.

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Как информирует Blick, переговорный процесс между клубом и игроком несколько дней был похож на перетягивание каната. Руководство Сьона опасалось, что им придётся содержать балласт в виде итальянского форварда минимум до зимнего трансферного окна. Для клуба это было проблемой, ведь годовая зарплата Марио в Швейцарии составляла 2,8 млн франков. Однако всё разрешилось как нельзя лучше: Марио покинул Сьон на правах свободного агента.

Сообщается, что в услугах итальянца заинтересован турецкий Адана Демирспор, за который Балотелли уже выступал в сезоне 2021/22. Тогда он забил 19 мячей в 35 матчах. В составе Сьона Балотелли забил 6 голов в 18 встречах.

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