Балотеллі перебуває за крок до Фламенго – відома потенційна зарплата італійця

Схоже, італійський нападник Маріо Балотеллі спробує свої сили у чемпіонаті Бразилії.

Представники Маріо Балотеллі наблизились до фінальної стадії перемовин з Фламенго щодо переходу форварда в бразильський клуб, повідомляє Gianluca Di Marzio.

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При підписанні контракту 28-річний італієць отримає підйомні, а також зможе розраховувати на зарплату 4-5 млн євро на рік.

Наразі Балотеллі має статус вільного агента. Останнім місцем роботи нападника був Марсель, за який він провів у чемпіонаті Франції 15 матчів та відзначився 8-ма голами.

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