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Балотелли находится в шаге от Фламенго – известна потенциальная зарплата итальянца

14:59 32 Читати українською
Балотелли находится в шаге от Фламенго – известна потенциальная зарплата итальянца
Марио Балотелли / Фото ФК Ницца

Похоже, итальянский нападающий Марио Балотелли попробует свои силы в чемпионате Бразилии.

Представители Марио Балотелли приблизились к финальной стадии переговоров с Фламенго относительно перехода форварда в бразильский клуб, сообщает Gianluca Di Marzio.

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При подписании контракта 28-летний итальянец получит подъемные, а также сможет рассчитывать на зарплату 4-5 млн евро в год.

Сейчас Балотелли имеет статус свободного агента. Последним местом работы нападающего был Марсель, за который он провел в чемпионате Франции 15 матчей и отметился 8-ю голами.

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Теги
Трансферы Фламенго Фламенго Мир Марио Балотелли Марио Балотелли Марсель Марсель Бразилия
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