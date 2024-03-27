Бакалов офіційно покинув Рух – він керував клубною Академією і тренував команду U-19
Львів'яни зазнали кадрових перестановок – клуб залишив Юрій Бакалов.
Український фахівець Юрій Бакалов покинув Рух, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".
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Дія контракту припинена за згодою сторін. Причини розриву співпраці не повідомляються.
Нагадаємо, 58-річний Бакалов був директором клубної Академії, а з початку 2024 року очолював Рух U-19. Відтепер виконувачем обов'язків тренера молодіжної команди буде Михайло Дячук-Ставицький.
Нагадаємо, Рух U-19 наразі посідає у турнірній таблиці чемпіонату України 5-ту сходинку, набравши 34 очки. Від лідера – Динамо – львів'яни відстають на 17 пунктів.
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