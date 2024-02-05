"Багато що було проти нас. Цей суддя (Ентоні Тейлор) показав мені червону в матчі з Манчестер Сіті після борцівського прийому Сілви на Салаху. Сьогодні була така ж ситуація з Жотою, але червона показана не була. Це неймовірно.

Парад комічних голів у відеоогляді матчу Арсенал – Ліверпуль – 3:1

Хаверц притримує Конате, потім сам падає – і рефері дає жовту Конате. Габріел робить те ж саме стосовно Нуньєса – і нічого", – цитує наставника мерсисайдців BBC.

Нагадаємо, що Ліверпуль наразі перебуває на першій сходинці в турнірній таблиці АПЛ з 51 балом. Арсенал відстає на два очки, розташувавшись на другому місці.

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