"Многое было против нас. Этот судья (Энтони Тейлор) показал мне красную в матче с Манчестер Сити после борцовского приема Силвы на Салахе. Сегодня была такая же ситуация с Жотой, но красная показана не была. Это невероятно.

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Хавертц придерживает Конате, потом сам падает – и рефери дает желтую Конате. Габриэл делает то же самое в отношении Нуньеса – и ничего", – цитирует наставника мерсисайдцев BBC.

Напомним, что Ливерпуль сейчас находится на первой строчке в турнирной таблице АПЛ с 51 баллом. Арсенал отстает на два очка, расположившись на втором месте.

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