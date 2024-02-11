"Результат залишає неприємний присмак, зважаючи на наше ставлення та нашу гру. Звичайно, хотілося досягти успіху за допомогою більшої кількості нападників, ми хотіли повернути рівновагу, і хлопці боролися до кінця, виявивши мужність. Втручання VAR? У таких делікатних випадках правильно почекати.

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Двох останніх голів можна було уникнути, але ми провели чудовий матч проти сильної команди. Шкода, що ми не дотиснули. Поразки служать уроками і допомагають нам зростати, і ми також повинні отримати з цього користь – як плюси, так і мінуси. Ми покращимо деякі моменти перед поїздкою до Неаполя.

Маліновський? Я багато від нього очікую, і він дуже добре провів матч. Три нападники у старті? Ми зі штабом подумаємо над цим", – цитує Джилардіно Tuttosport.

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