"Багато очікую від Маліновського": тренер Дженоа оцінив гру українця проти Аталанти
"Результат залишає неприємний присмак, зважаючи на наше ставлення та нашу гру. Звичайно, хотілося досягти успіху за допомогою більшої кількості нападників, ми хотіли повернути рівновагу, і хлопці боролися до кінця, виявивши мужність. Втручання VAR? У таких делікатних випадках правильно почекати.
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Двох останніх голів можна було уникнути, але ми провели чудовий матч проти сильної команди. Шкода, що ми не дотиснули. Поразки служать уроками і допомагають нам зростати, і ми також повинні отримати з цього користь – як плюси, так і мінуси. Ми покращимо деякі моменти перед поїздкою до Неаполя.
Маліновський? Я багато від нього очікую, і він дуже добре провів матч. Три нападники у старті? Ми зі штабом подумаємо над цим", – цитує Джилардіно Tuttosport.
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