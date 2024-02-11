"Результат оставляет неприятный привкус, ввиду нашего отношения и нашей игры. Конечно, хотелось добиться успеха с помощью большего количества нападающих, мы хотели вернуть равновесие, и ребята боролись до конца, проявив мужество. Вмешательство VAR? В таких деликатных случаях правильно подождать.

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Двух последних голов можно было избежать, но мы провели великолепный матч против сильной команды. Жаль, что мы не дожали. Поражения служат уроками и помогают нам расти, и мы также должны извлечь из этого пользу – как плюсы, так и минусы. Мы улучшим некоторые моменты перед поездкой в Неаполь.

Малиновский? Я много от него ожидаю, и он очень хорошо провел матч. Три нападающих в старте? Мы со штабом подумаем над этим", – цитирует Джилардино Tuttosport.

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