"Думаю, зараз, чим важче все дається Шахтарю на внутрішній арені, тим краще буде у Лізі Європи. Останні потрясіння повинні тільки згуртувати "гірників".

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Звичайно, тривожний дзвіночок для них уже пролунав. Але час на аналіз і виправлення помилок є. З власного досвіду знаю – такі випробування об'єднують колектив, підстьобують. У Шахтаря є в наявності класні футболісти, і якщо колектив здоровий, то все буде добре.

Не думаю, що атака – найпроблемніша зараз лінія "помаранчево-чорних". Інша справа – перехід з оборони в атаку. Футболісти Шахтаря не отримують задоволення від відбору м'яча, немає у цьому складі таких виконавців. Таких, як Степаненко. Якщо Тарас повернеться хоча б на якийсь із матчів з Ромою, буде дуже добре", – сказав Бабич у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Шахтар на старті другої частини сезону УПЛ вже втратив очки, яких може забракнути на фініші: розійшовся миром з Колосом (0:0) і поступився Зорі (0:1). Після 17-ти турів "гірники" посідають у турнірній таблиці УПЛ другу сходинку, відстаючи від Динамо на 4 пункти.

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