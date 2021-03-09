"Думаю, сейчас, чем тяжелее все дается Шахтеру на внутренней арене, тем лучше будет в Лиге Европы. Последние потрясения должны только сплотить "горняков".

Рома – Шахтер: Луческу назвал фаворита противостояния 1/8 финала Лиги Европы

Конечно, тревожный звоночек для них уже прозвучал. Но время на анализ и исправление ошибок есть. По собственному опыту знаю – такие испытания объединяют коллектив, подстегивают. У Шахтера в наличии классные футболисты, и если коллектив здоровый, то все будет хорошо.

Не думаю, что атака – самая проблемная сейчас линия "оранжево-черных". Другое дело – переход из обороны в атаку. Футболисты Шахтера не получают удовольствия от отбора мяча, нет в этом составе таких исполнителей. Таких, как Степаненко. Если Тарас вернется хотя бы на какой-то из матчей с Ромой, будет очень хорошо", – сказал Бабич в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Шахтер на старте второй части сезона УПЛ уже потерял очки, которых может не хватить на финише: разошелся миром с Колосом (0:0) и уступил Заре (0:1). После 17-ти туров "горняки" занимают в турнирной таблице УПЛ второе место, отставая от Динамо на 4 пункта.

Наші за кордоном: Яремчук та Безус організували переможний гол, дебютний шедевр Соболя і самостріл Качараби