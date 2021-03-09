"Шахтар та Рома – дві відмінні команди. думаю, що матчі будуть рівними. Оцінюю шанси команди 50 на 50 з невеликою перевагою римлян. У Шахтаря все ще є великі таланти. Свого часу ми почали цикл з бразильцями. У Шахтаря будуть проблеми в півзахисті через відсутність Степаненка і Малишева. Але у них є Алан Патрік і Маркос Антоніо.

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Рома? Я стежу за Серією А. Рома прогресує, у них цікава молодь. Фонсека досягає хороших результатів, але він повинен звернути уваги на стару гвардію Шахтаря. "Гірники", як і раніше, конкурентоспроможні і мають необхідний досвід.

Мхітарян – відмінний гравець. Ми підписали його, коли він був в іншій донецькій команді. У нього відмінна кар'єра. Генріх дуже добре знає Шахтар, але і його теж добре знають", – зазначив Луческу в коментарі Giallorossi.net.

До слова, Шахтар зустрінеться з Ромою в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи вже 11 березня у Римі, а через тиждень проведуть матч-відповідь з римлянами.

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