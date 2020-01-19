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Бабич пояснив, чому не взяв Худжамова на збори

06:00 622 Читать на русском
Бабич пояснив, чому не взяв Худжамова на збори
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів про стан голкіпера команди Рустама Худжамова, який не вирушив з командою на тренувальні збори.

"Не було сенсу везти Худжамова на збори. Він працює під наглядом з тренером, відновлюється. Ті навантаження, які були в минулому у гравців і в тому числі воротарів, позначаються зараз. Він хлопець немолодий. Старі травми дають про себе знати.

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Але він наш капітан, професіонал. Свої матчі він відіграв на рівні. Його харизма нам завжди допомагала. Навіть не граючи, він нам все одно допомагає", – зазначив Бабич в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Худжамов в поточному сезоні заліковує травму коліна, через яку зіграв лише 6 матчів.

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Теги
Рустам Худжамов Рустам Худжамов Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич Зимові збори
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