Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький може продовжити кар'єру в Металісті 1925, повідомляє журналіст Ендрю Тодос у своєму Telegram-каналі.

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Зазначається, що у 34-річного оборонця влітку закінчується контракт з "гірниками", тож харків'яни хочуть підписати його на правах вільного агента.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ракицький провів за донеччан 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

До слова, Металіст 1925 взагалі ризикує вилетіти у Першу лігу – після 25-ти турів команда Віктора Скрипника йде у турнірній таблиці УПЛ передостанньою, набравши 19 очок.

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