Худжамов пояснив, чому ще не хоче завершувати кар'єру

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов розповів про травму коліна, через яку провів лише 6 матчів у нинішньому сезоні.

"Виникли проблеми з коліном. Це ушкодження давненько не давало мені спокою. Кілька разів потрапляв все-таки в заявку команди, але ще необхідне відновлення і "ремонт" коліна.

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Це стара проблема. Не завжди навантаження були адекватні, не завжди поля були в хорошому стані. Ми тренувалися на м'якому полі, потім перейшли на штучне покриття. Пам'ятаю, коли приїхали в гості до Динамо, там було замерзле поле, мені довелося тренуватися в кросівках, в яких приїхав.

Працюю, відновлююся. Але поки ніяких термінів загадувати не буду. Треба ще працювати. Я півтора року колись тренувався з надірваним меніском. І тільки потім пішов на операцію. Зараз буду докладати всіх зусиль, щоб відновитися і повернутися на поле.

Завершення кар'єри? Зрозуміло, що після 35 років з'являються такі думки. Але я їх жену від себе. Якби по ігрових показникам я "пролітав", вже б не мучив ні себе, ні футбол. Але ще є сили і бажання. Тому хочу відновитися і повернутися на поле", – цитує Худжамова Команда 1.

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