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Бабич объяснил, почему не взял Худжамова на сборы

06:00 1186 Читати українською
Бабич объяснил, почему не взял Худжамова на сборы
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о состоянии голкипера команды Рустама Худжамова, не отправился с командой на тренировочные сборы.

"Не было смысла везти Худжамова на сборы. Он работает под наблюдением с тренером, восстанавливается. Те нагрузки, которые были в прошлом у игроков и в том числе вратарей, сказываются сейчас. Он парень немолодой. Старые травмы дают о себе знать.

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Но он наш капитан, профессионал. Свои матчи он сыграл на уровне. Его харизма нам всегда помогала. Даже не играя, он нам все равно помогает", – отметил Бабич в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Худжамов в текущем сезоне залечивает травму колена, из-за которой сыграл лишь 6 матчей.

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Теги
Зимние сборы Мариуполь Мариуполь Рустам Худжамов Рустам Худжамов Александр Бабич Александр Бабич
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