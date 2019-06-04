Бабич назвав бажаного суперника для Маріуполя в Лізі Європи – несподіваний вибір

Наставник Маріуполя Олександр Бабич прокоментував продовження контракту з клубом та розповів про очікування від старту в єврокубках.

Нагадаємо, Маріуполь посів 4 місце в УПЛ 2018/19. Це забезпечило приазовцям право стартувати у Лізі Європи з 3-го раунду кваліфікації, де суперниками несіяного Маріуполя може стати Рома, Вулверхемптон, Брага, Айнтрахт, Партизан, Еспаньйол та інші серйозні клуби.

Керманич команди Олександр Бабич зізнався, що хотів би перевірити своїх підопічних на фоні міцного опонента.

Бабич продовжив контракт із Маріуполем

"Зрозуміло, що суперник буде високого рівня. Проте, хочеться не просто взяти участь, а також зробити крок вперед. Рік тому ми програли Бордо на цій стадії. Тепер ми стали більш досвідченими, мудрішими і в стратегічному плані до цих ігор ми підійдемо трохи по-іншому.

Ми розуміємо, що суперник буде дуже майстерний. Але ми теж вже отримали досвід і до цієї дуелі підійдемо трохи інакше, ніж в минулому році. По-іншому побудуємо гру. Плюс, можливо, з боку суперника буде якась недооцінка. Згадаймо, як рік тому шведський Юргорден в першій грі нас недооцінив. У іменитих суперників дуже часто таке буває. Але поки загадувати рано. Давайте дочекаємося жеребкування. Кого я б хотів? Англійців. Якщо не помиляюся, на цій стадії від Англії буде Вулверхемптон. Хотілося б протестувати себе на фоні англійської команди.

Що стосується продовження мого контракту, то ніяких складних переговорів, про які писали в інтернеті, не було. Зрозуміло, що в кінці чемпіонату це все спеціально роздувалася. Всіма цими сенсаціями, чутками, плітками "Бабич йде", "новий тренер вже в Маріуполі і готовий прийняти команду" – хотіли розгойдати ситуацію і вибити нашу команду з колії.

Ми з керівництвом домовлялись так: до закінчення чемпіонату контракт ми не обговорюємо. Ми виконали завдання і потиснули руки. Ніяких складних переговорів не було – нам вистачило і п'яти хвилин", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

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