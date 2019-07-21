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Переможець пари Зоря – Будучность буде сіяним у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, Маріуполь – несіяним

14:15 217 Читать на русском
Переможець пари Зоря – Будучность буде сіяним у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, Маріуполь – несіяним
Артем Громов / Getty images

Став відомий посів команд Ліги Європи перед жеребкуванням 3-го раунду кваліфікації.

 

Пара Зоря – Будучность потрапила до групи 5 і буде сіяною. Відповідно суперником переможця цього протистояння може стати хтось із несіяних команд цієї групи.

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Несіяні в групі 5:

Трабзонспор
Утрехт – Зрінські
ЦСКА Софія – Осієк
Люцерн – Клаксвік
Бней-Єгуда
Гонвед – Універсітатя Крайова

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Маріуполь буде несіяним в групі 3 і отримає теоретично сильнішого суперника.

Сіяні в групі 3:

Вулверхемптон – Крузейдерс
Легія – КуПС
Гент – Віторул
Мітьюлланд
АЗ – Хекен

Жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться завтра, 22 липня. Початок о 15:00.

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Теги
Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь Будучность Будучность Ліга Європи Головне Зоря - Будучность
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