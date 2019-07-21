Переможець пари Зоря – Будучность буде сіяним у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, Маріуполь – несіяним

Став відомий посів команд Ліги Європи перед жеребкуванням 3-го раунду кваліфікації.
Пара Зоря – Будучность потрапила до групи 5 і буде сіяною. Відповідно суперником переможця цього протистояння може стати хтось із несіяних команд цієї групи.
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Несіяні в групі 5:
Трабзонспор
Утрехт – Зрінські
ЦСКА Софія – Осієк
Люцерн – Клаксвік
Бней-Єгуда
Гонвед – Універсітатя Крайова
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Маріуполь буде несіяним в групі 3 і отримає теоретично сильнішого суперника.
Сіяні в групі 3:
Вулверхемптон – Крузейдерс
Легія – КуПС
Гент – Віторул
Мітьюлланд
АЗ – Хекен
Жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться завтра, 22 липня. Початок о 15:00.