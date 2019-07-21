Переможець пари Зоря – Будучность буде сіяним у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, Маріуполь – несіяним

Став відомий посів команд Ліги Європи перед жеребкуванням 3-го раунду кваліфікації.

Пара Зоря – Будучность потрапила до групи 5 і буде сіяною. Відповідно суперником переможця цього протистояння може стати хтось із несіяних команд цієї групи.

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Несіяні в групі 5:

Трабзонспор

Утрехт – Зрінські

ЦСКА Софія – Осієк

Люцерн – Клаксвік

Бней-Єгуда

Гонвед – Універсітатя Крайова

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Маріуполь буде несіяним в групі 3 і отримає теоретично сильнішого суперника.

Сіяні в групі 3:

Вулверхемптон – Крузейдерс

Легія – КуПС

Гент – Віторул

Мітьюлланд

АЗ – Хекен

Жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться завтра, 22 липня. Початок о 15:00.