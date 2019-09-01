Бабич: Львів став для нас фартовим містом

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував перемогу в матчі 6-го туру УПЛ проти Львова (1:0).

"Львів став для нас фартовим містом. Ми і з Карпатами, і зі Львовом в останніх сезонах граємо тут успішно. Ми розуміли, що це була гра за 6 очок, і раді, що нам вдалося перемогти. У роздягальні ми подякували хлопцям за гру.

Блискучий гол Вакули у відеоогляді матчу Львів – Маріуполь – 0:1

Розбираючи гру суперника, ми бачили, що бразильські легіонери Львова добре працюють з м'ячем, але не завжди хочуть відпрацьовувати в обороні. Тому нашим завданням в першому таймі був максимальний контроль м'яча. Нам потрібно було змусити суперника грати без нього. Моментами у нас контроль виходив, моментами – ні. Початок гри вийшов дещо нервовим.

Повторюся, це був матч за 6 очок і ми раді, що перемогли. Удвічі приємно, що ми не пропустили. Хоча ми йшли на великий ризик, виставивши молодий склад в обороні", – поділився Бабич у коментарі офіційному сайту Маріуполя.

Нагадаємо, Маріуполь мінімально переграв Львів (1:0) завдяки єдиному голу Вакули.

Маріуполь здобув мінімальну виїзну перемогу над Львовом