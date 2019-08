Маріуполь здобув мінімальну виїзну перемогу над Львовом

Гол Владислава Вакули в середині другого тайму допоміг Маріуполю переграти Львів у 6-му турі УПЛ.

Матч розпочався у невисокому темпі, а перший удар по воротах вболівальники побачили аж на 11-й хвилині – це Ренан неточно вистрілив з дальньої дистанції. Маріуполь відповів на 15-й дуже слабеньким ударом Кащука, а на 17-й стався найбільш небезпечний момент Львова у першому тайму. Його запоров Альваро, який прийняв передачу в штрафному й примудрився метрів з п'яти пробити над воротами.

Загалом, гра цілком тягнула на статус класики УПЛ. Глядачів катували низьким темпом, відсутністю гостроти та купою кросів в нікуди. Футболісти навіть жовтих карток не заробляли – настільки все було нудно. Єдиною розвагою став мініоркестр, який протягом матчу награвав "Smoke on the water", "We will rock you", "Червону руту" та інші музичні хіти. Під їхній акомпанемент несподівано заграв Маріуполь, який наприкінці першого тайму міг вирватись уперед після потужного удару Танковського – його у красивому стрибку парирував Сарнавський.

На перерву команди пішли без забитих голів, а після неї футбол став ще більш нудним. Втім, дещо активнішим виглядав Маріуполь: зокрема, з дистанції стріляли Мишньов і Корнієнко, однак їхні удари не були небезпечними. Загальна активність та якісний пресинг, зрештою, принесли азовцям успіх на 62-й хвилині: Чурко відібрав м'яч перед штрафним львів'ян, віддав пас на Вакулу, а той хитнув захисника та потужно пробив під ліву стійку метрів з 11-ти – 0:1! Одразу після цього ще й зламався Приймак, який травмував руку й з поля відправився у лікарню.

Потрапивши у скрутну ситуацію, Львів зумів зібратися й організувати низку небезпечних моментів. Зокрема, на 72-й Худжамов витягнув складний удар Пернамбуко з рикошетом, на 74-й Абнер не влучив у ворота з класної позиції, а на 76-й Ренан пробив у падінні через себе – Худжамов парирував постріл ногами! Втім, після цього напруга у матчі спала, чому сприяли також часті зупинки (зокрема, травмувався Корнієнко).

Ендшпіль поєдинку на вдався жодній з команд. Маріуполь не дуже переконливо оборонявся, постійно не встигаючи й заробляючи жовті картки. Втім, постійні затримки та дрібні фоли зуміли зірвати атакувальний запал Львова, внаслідок чого господарі створили дуже мало моментів. На останніх хвилинах можна згадати хіба що дальній удар Борзенка, який через рикошет перелетів ворота. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу гостей.

Таким чином, Маріуполь набрав 7 очок та піднявся на восьму позицію в турнірній таблиці. Львів, маючи у активі лише 6 залікових балів, опустився на десяту сходинку.

