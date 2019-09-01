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Бабич: Львов стал для нас фартовым городом

08:50 15 Читати українською
Бабич: Львов стал для нас фартовым городом
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал победу в матче 6-го тура УПЛ против Львова (1:0).

 
Владислав Вакула 62’
62’ Владислав Вакула

"Львов стал для нас фартовым городом. Мы и с Карпатами, и со Львовом в последних сезонах играем здесь успешно. Мы понимали, что это была игра за 6 очков, и рады, что нам удалось победить. В раздевалке мы поблагодарили ребят за игру.

Блестящий гол Вакулы в видеообзоре матча Львов – Мариуполь – 0:1

Разбирая игру соперника, мы видели, что бразильские легионеры Львова хорошо работают с мячом, но не всегда хотят отрабатывать в обороне. Поэтому нашей задачей в первом тайме был максимальный контроль мяча. Нам нужно было заставить соперника играть без него. Моментами у нас контроль выходил, моментами – нет. Начало игры получился несколько нервным.

Повторюсь, это был матч за 6 очков и мы рады, что победили. Вдвойне приятно, что мы не пропустили. Хотя мы шли на большой риск, выставив молодой состав в обороне", – поделился Бабич в комментарии официальному сайту Мариуполя.

Напомним, Мариуполь минимально переиграл Львов (1:0) благодаря голу Вакулы.

Мариуполь добыл минимальную выездную победу над Львовом

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