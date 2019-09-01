toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ЮВЕНТУС - НАПОЛІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Блискучий гол Вакули у відеоогляді матчу Львів – Маріуполь – 0:1

06:00 183 Читать на русском
Блискучий гол Вакули у відеоогляді матчу Львів – Маріуполь – 0:1
Владислав Вакула / фото: Маріуполь

 Маріуполь на виїзді мінімально обіграв Львів в рамках 6-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

 
Владислав Вакула 62’
62’ Владислав Вакула

Єдиний гол у звітному поєдинку забив Владислав Вакула. Хавбек азовців отримав м'яч на межі штрафного майданчика, елегантно прибрав захисника та влучно пробив по воротах.

Маріуполь здобув мінімальну виїзну перемогу над Львовом

Маріуполь набрав 7 очок та піднявся на восьму позицію в турнірній таблиці. Львів, маючи у активі лише 6 залікових балів, опустився на десяту сходинку.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Мане озвірів від егоїстичних дій Салаха у матчі проти Бернлі
01:00
1011
Теги
Відеоновини Львів - Маріуполь Маріуполь Маріуполь Владислав Вакула Владислав Вакула
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
42
хв
Олімпік
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук