Блискучий гол Вакули у відеоогляді матчу Львів – Маріуполь – 0:1

Маріуполь на виїзді мінімально обіграв Львів в рамках 6-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Єдиний гол у звітному поєдинку забив Владислав Вакула. Хавбек азовців отримав м'яч на межі штрафного майданчика, елегантно прибрав захисника та влучно пробив по воротах.

Маріуполь здобув мінімальну виїзну перемогу над Львовом

Маріуполь набрав 7 очок та піднявся на восьму позицію в турнірній таблиці. Львів, маючи у активі лише 6 залікових балів, опустився на десяту сходинку.