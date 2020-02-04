Азар відновився від травми і сподівається на місце у старті у найближчому матчі Реала

Зінедін Зідан отримав хороші новини від медичного персоналу Реала.

Хавбек мадридців Еден Азар відновив тренування у загальній групі Реала, повідомляє Marca.

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Зірковий бельгієць має намір надолужити втрачене і попросив Зідана одразу кинути його в бій вже у найближчому матчі королівського клубу, а саме у чвертьфіналі Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдада (6 лютого, початок о 20:00).

Нагадаємо, Еден травмувався ще наприкінці листопада у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:2). В поточному сезоні Прімери Азар провів 8 матчів, в яких відзначився голом та трьома асистами.

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