Азар відновився від травми і сподівається на місце у старті у найближчому матчі Реала

Збірна України — 19:02 477
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Збірна України може провести товариські матчі у Львові та Києві перед Євро-2020
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Барселона втратила Дембеле до кінця сезонуІспанія — 17:16 1296
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Шевченко запросив ще одного італійця в тренерський штаб збірної України – він вигравав АПЛ із сенсаційним ЛестеромЗбірна України — 16:33 6665
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Талант Баварії з табору біженців розриває Бундеслігу, вражає акторською грою та має стосунки з форвардом ПСЖНімеччина — 14:03 4002
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Ярмоленку знадобиться більше часу на відновлення після травми – українець повинен повернутися до лондонського дербіАнглія — 12:13 1219