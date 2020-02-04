Азар восстановился от травмы и надеется на место в старте в ближайшем матче Реала

Зинедин Зидан получил хорошие новости от медицинского персонала Реала.

Хавбек мадридцев Эден Азар возобновил тренировки в общей группе Реала, сообщает Marca.

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Звездный бельгиец намерен наверстать упущенное и попросил Зидана сразу бросить его в бой уже в ближайшем матче королевского клуба, а именно в четвертьфинале Кубка Испании против Реал Сосьедада (6 февраля, начало в 20:00).

Напомним, Эден травмировался еще в конце ноября в матче Лиги чемпионов против ПСЖ (2:2). В текущем сезоне Примеры Азар провел 8 матчей, в которых отметился голом и тремя ассистами.

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