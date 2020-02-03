Йовіч розчарований своїми виступами в складі Реала

Форвард Реала Лука Йовіч прокоментував невдалий початок кар'єри в мадридському клубі.

"Я незадоволений нинішнім сезоном, тому що знаю, що можу грати краще. Часом, коли дивлюся матчі минулого сезону, питаю у себе, що ж зі мною сталося.

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Всім відомо, що Реал – це великий клуб. Футболісту в ньому складно впоратися з психологічним тиском. Мені поки що це не вдається, однак сподіваюся, що ситуація зміниться" – поділився Йовіч в коментарі Cope.es.

До слова, Йовіч відзначився лише 1 голом та 2 асистами в 21 поєдинку в складі Реала після переходу влітку 2019 року.

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