Німецький фахівець вже прибув у столицю Каталонії, щоб закрити усі формальності з керівництвом "кулес". AS розкрив майбутні заробітки Фліка.

Хаві зробив брутальне попередження наступному тренеру Барселони: "Ти будеш страждати"

Річна зарплата нового тренера Барселони складе 3 млн євро, що доволі небагато для європейського топ-клубу. Втім, в контракті будуть прописані щедрі бонуси за титули. Якщо каталонці виграють чемпіонат Іспанії, то Флік додатково отримає 750 тисяч євро, а за Лігу чемпіонів один мільон.

Крім того, німцю дозволили привезти лише двох помічників (це будуть Тоні Тапаловіч та Маркус Зорг). Штаб має доповнити третій, який добре знайомий з іспанським футболом. Для порівняння – Хаві мав аж 7 асистентів, а потім попросив ще й восьмого.

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