Реал мінімально переграв Атлетіко та відірвався від Барселони на вершині Прімери

Мадридське дербі в центральному матчі 22 туру Прімери завершилося на користь "вершкових" – 1:0. Єдиний гол забив Карім Бензема. Огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".

Реал набрав прекрасну форму, а минулого вікенду вирвався на вершину турнірної таблиці. Атлетіко навпаки останнім часом не вражав і випав з топ-4 Прімери. Сьогодні на Сантьяго Бернабеу зустрілися дві найкращі оборони іспанського чемпіонату, а головні зірки кожної з команд (Азар і Феліш) залишилися в лазареті. Нещодавно мадридські опоненти зустрічалися у фіналі Суперкубка Іспанії – перемогу святкували "вершкові".

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Зі стартовим свистком ініціативою заволодів Реал. Підопічні Зідана створили першу гостроту після стандартів: удар Модріча заблокували, а Рамос двічі неточно замкнув подачі з флангів. Господарі продовжували контролювати м'яч, добре контрпресингували, але гольових моментів не створювали.

Атлетіко, у свою чергу, непогано вибігав до чужих воріт. Якщо справа Карвахаль і Вальверде надійно захищалися, то зліва "матрацники" знаходили вільні зони. Прорив Врсалька завершився чудовим шансом для Вітоло – м'яч після рикошету відскочив до форварда, однак той з вигідної позиції бахнув по центру воріт у Куртуа. Ще був хороший момент у Корреа – з гострого кута влучив у стійку.

Ближче до перерви гості вирівняли гру, виконали кілька стандартів поспіль, спрямували низку кросів у штрафний майданчик. Перспективний контрвипад з Корреа в головній ролі також не став результативним, адже Анхель, вирвавшись на побачення з голкіпером, знову пробив повз ціль. Оборона Реала зі всім впоралася, а атака відповіла тільки поганим ударом Модріча.

Зінедін Зідан зробив серйозні зміни на другий тайм: замість Крооса та Іско вийшли Вінісіус і Васкес. Перестановки принесли дивіденди. Структура "вершкових" стала ширшою, вони повернули собі тотальне володіння м'ячем.

Потужний постріл Вальверде парирував Облак, але на 56-й хвилині Реал вийшов вперед. Вінісіус класно віддав по флангу на Менді, той прострілив у центр штрафного майданчика на Бензема, а Карім, вигравши у конкурентів позицію, в дотик переправив м'яч у сітку.

Дієго Сімеоне відповів появою Лемара та новачка Карраско, однак на хід поєдинку не вплинув. Господарі довго не випускали суперника за центр поля. Щоправда, небезпечних моментів було обмаль – Облак легко впорався з ударом Вінісіуса. Атлетіко з часом оговтався, але Реал зберігав високу організацію гри, не дозволяючи підійти до власних володінь.

До фінального свистка "вершкові" тримали ситуацію під контролем та самі більше атакували. Менді та Модріч пробили дуже далеко від цілі, а черговий удар Вінісіуса був точним, але слабким – Облак в порядку. На останніх хвилинах гості спробували щось придумати та врятувати матч, однак Реал довів справу до логічного завершення.

"Королівський клуб" виграв мадридське дербі, набрав 49 очок і закріпив лідерство. Барселона відстає вже на 6 пунктів, хоча й має гру в запасі. Атлетіко з 36 балами в активі залишився на 5 місці.