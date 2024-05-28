Лунін потрапив до "срібної" збірної Ла Ліги – Довбик на вершині, про Циганкова зовсім забули
Українські легіонери Ла Ліги продовжують отримувати відзнаки після завершення чемпіонату.
Видання Marca сформувало три символічні збірні сезону, і без українців не обійшлося. Найвище оцінили Артема Довбика, який потрапив до "золотої".
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Андрій Лунін став воротарем "срібної" збірної (у "золотій" був Унаї Сімон з Атлетіка). Український легіонер Реала справді провів потужний чемпіонат – 21 матч, 17 пропущених м'ячів, 10 "кліншитів". Статистика могла бути ще кращою, але під завісу Ла Ліги повернувся Тібо Куртуа.
Натомість Віктора Циганкова взагалі залишили без уваги. 8 голів та 7 асистів півзахисника Жирони не вистачило, щоб потрапити бодай у "бронзову" збірну.
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