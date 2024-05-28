Видання Marca сформувало три символічні збірні сезону, і без українців не обійшлося. Найвище оцінили Артема Довбика, який потрапив до "золотої".

Анчелотті зберігає інтригу у виборі між Куртуа та Луніним на фінал Ліги чемпіонів: "Один зіграє, а інший буде на лаві"

Андрій Лунін став воротарем "срібної" збірної (у "золотій" був Унаї Сімон з Атлетіка). Український легіонер Реала справді провів потужний чемпіонат – 21 матч, 17 пропущених м'ячів, 10 "кліншитів". Статистика могла бути ще кращою, але під завісу Ла Ліги повернувся Тібо Куртуа.

Натомість Віктора Циганкова взагалі залишили без уваги. 8 голів та 7 асистів півзахисника Жирони не вистачило, щоб потрапити бодай у "бронзову" збірну.

El XI de PLATA de #LaLiga, según @marca



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Реал розписав нічию з Бетісом у матчі-репетиції фіналу Ліги чемпіонів – Куртуа вийшов у основі й знову був крутим