Азар вдруге поспіль пропустить матч Реала – у Зідана ще одна серйозна втрата перед виїздом в Більбао

Головний тренер Реала Зінедін Зідан змушений вирішувати кілька кадрових проблем перед матчем 34 туру Прімери проти Атлетіка.

Мадридці не зможуть розраховувати на Едена Азара та Рафаеля Варана, інформує AS.

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Бельгієць пропускав попередню гру проти Хетафе нібито задля відпочинку, але і в Більбао він не поїде. Варан зазнав незначного пошкодження, тому також не міг займатись. Тренерський штаб "вершкових" вирішив не ризикувати здоров'ям француза.

Додамо, що матч Атлетік – Реал відбудеться завтра (5 липня), початок о 15:00. Зустріч цих команд є різновидом Класіко, оскільки мадридці та баски жодного разу не вилітали з елітного дивізіону.

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