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Азар вдруге поспіль пропустить матч Реала – у Зідана ще одна серйозна втрата перед виїздом в Більбао

4 липня 16:33 - Читать на русском
Азар вдруге поспіль пропустить матч Реала – у Зідана ще одна серйозна втрата перед виїздом в Більбао
Еден Азар / Сайт Реала

Головний тренер Реала Зінедін Зідан змушений вирішувати кілька кадрових проблем перед матчем 34 туру Прімери проти Атлетіка.

 

Мадридці не зможуть розраховувати на Едена Азара та Рафаеля Варана, інформує AS.

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Бельгієць пропускав попередню гру проти Хетафе нібито задля відпочинку, але і в Більбао він не поїде. Варан зазнав незначного пошкодження, тому також не міг займатись. Тренерський штаб "вершкових" вирішив не ризикувати здоров'ям француза.

Додамо, що матч Атлетік – Реал відбудеться завтра (5 липня), початок о 15:00. Зустріч цих команд є різновидом Класіко, оскільки мадридці та баски жодного разу не вилітали з елітного дивізіону.

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Теги
Іспанія Рафаель Рафаель Варан Реал Мадрид Реал Мадрид Атлетік - Реал Мадрид Еден Еден Азар
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