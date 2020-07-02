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Зідан відреагував на бажання Хамеса покинути Реал

2 липня 13:55 - Читать на русском
Зідан відреагував на бажання Хамеса покинути Реал
Хамес та Зідан / Фото ФК Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан оцінив непросте становище Хамеса Родрігеса у мадридському клубі.

"Він каже правду. Хамес хоче більше грати, і це нормально, я його розумію. Він тут, він тренується, і ми будемо продовжувати працювати", – цитує Зідана Marca.

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Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю 28-річний колумбієць заявив, що не почувається щасливим в Реалі та залюбки покинув Мадрид, щоб отримувати більше ігрової практики.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Хамес провів лише 8 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зінедін Зідан Трансфери Реал Мадрид Хамес Хамес Родрігес
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