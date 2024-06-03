Голкіпер Валенсії Гіоргі Мамардашвілі незабаром може опинитися у чемпіонаті Англії.

Грузинський воротар потрапив на радари Ньюкасла. Керівництво Валенсії оцінило Гіоргі Мамардашвілі мінімум у 40 мільйонів євро.

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Як інформує El Partidazo de COPE, "сороки" підвищили пропозицію щодо 23-річного гравця до 41 млн євро через агента Маріана Хадура. Тепер доля грузинського голкіпера в руках президент "кажанів" Пітера Ліма.

Нагадаємо, що Гіоргі Мамардашвілі виступає за Валенсію з 2022 року. У складі іспанської команди він провів 100 матчів. Чинна угода грузин з "кажанами" діє до 2027 року.

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