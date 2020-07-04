Азар второй раз подряд пропустит матч Реала – у Зидана еще одна серьезная потеря перед выездом в Бильбао

Главный тренер Реала Зинедин Зидан вынужден решать несколько кадровых проблем перед матчем 34 тура Примеры против Атлетика.

Мадридцы не смогут рассчитывать на Эдена Азара и Рафаэля Варана, информирует AS.

Зидан отреагировал на желание Хамеса покинуть Реал

Бельгиец пропускал предыдущую игру против Хетафе якобы для отдыха, но и в Бильбао он не поедет. Варан получил незначительное повреждение, поэтому также не мог заниматься. Тренерский штаб "сливочных" решил не рисковать здоровьем француза.

Добавим, что матч Атлетик – Реал состоится завтра (5 июля), начало в 15:00. Встреча этих команд является разновидностью Класико, поскольку мадридцы и баски ни разу не вылетали из элитного дивизиона.

Ярмоленко чекає на заслужену винагороду, нове випробування для Барси, страх за Фонсеку – топ-матчі вікенду