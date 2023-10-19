Еден Азар ще не розгубив навички після завершення професіональної кар'єри.

Бельгієць взяв участь у благодійному матчі, де збирали кошти для дитячої лікарні. Разом з Азаром на поле виходили й інші зірки – Жюлі, Пірес, Дешам, Карамбе, Блан, Леманн тощо.

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Еден відзначився голом та 5 асистами. Екс-вінгер Челсі допоміг забити Вілфріду Мбаппе, батьку Кіліана. Азар п'ятою переправив м'яч 53-річному чоловіку, який замахом прибрав кіпера і покотив м'яч у сітку. Команда Едена і Вілфріда перемогла з рахунком 11:2.

Нагадаємо, 32-річний Азар вирішив завершити кар'єру після серії травм і невдалих сезонів за Реал.

[LIVE] ️ Match caritatif @VarietesCF

OH LA FEINTE de Wilfrid Mbappé pour le 6-0 !!

Tel père tel fils ! pic.twitter.com/MEojfMm9qF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 18, 2023

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