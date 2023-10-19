Азар пяткой ассистировал отцу Мбаппе на мастерский гол – видео роскошного взаимодействия
Эден Азар еще не потерял навыки после завершения профессиональной карьеры.
Бельгиец принял участие в благотворительном матче, где собирали средства для детской больницы. Вместе с Азаром на поле выходили и другие звезды – Жюли, Пирес, Дешам, Карамбе, Блан, Леманн и т.д.
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Эден отметился голом и 5 ассистами. Экс-вингер Челси помог забить Уилфриду Мбаппе, отцу Килиана. Азар пяткой переправил мяч 53-летнему мужчине, который замахом убрал кипера и покатил мяч в сетку. Команда Эдена и Уилфрида победила со счетом 11:2.
Напомним, 32-летний Азар решил завершить карьеру после серии травм и неудачных сезонов за Реал.
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