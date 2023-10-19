"Я завжди казав, що завершу кар'єру, як тільки перестану кайфувати на полі. Не хотілося йти кудись заради грошей. Мені не приносять задоволення тренування, я більше не граю. Рішення було простим.

Азар офіційно оголосив про завершення кар'єри

Я не сумую за футболом. Приділяю час собі, дивлюся, як мої сини грають. У житті всього не поясниш. Я в гармонії з собою, я щасливий", – сказав Азар для L’Avenir після благодійного матчу у Франції.

Азар на початку жовтня оголосив про завершення кар'єри в 32 роки. Еден провів 7 потужних сезонів у Челсі, з яким двічі вигравав АПЛ. Однак перехід у Реал і численні травми зламали успішного футболіста. Загалом на клубному рівні Еден Азар зіграв 623 матчі, в яких забив 167 голів та віддав 157 асистів.