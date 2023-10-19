"Не хотілося йти кудись заради грошей", – Азар пояснив рішення завершити кар'єру в 32 роки
Один з найкращих гравців в історії бельгійського футболу Еден Азар прокоментував вихід на футбольну пенсію.
"Я завжди казав, що завершу кар'єру, як тільки перестану кайфувати на полі. Не хотілося йти кудись заради грошей. Мені не приносять задоволення тренування, я більше не граю. Рішення було простим.
Азар офіційно оголосив про завершення кар'єри
Я не сумую за футболом. Приділяю час собі, дивлюся, як мої сини грають. У житті всього не поясниш. Я в гармонії з собою, я щасливий", – сказав Азар для L’Avenir після благодійного матчу у Франції.
Азар на початку жовтня оголосив про завершення кар'єри в 32 роки. Еден провів 7 потужних сезонів у Челсі, з яким двічі вигравав АПЛ. Однак перехід у Реал і численні травми зламали успішного футболіста. Загалом на клубному рівні Еден Азар зіграв 623 матчі, в яких забив 167 голів та віддав 157 асистів.