Азар пропустить Ель Класіко внаслідок чергової травми
Смуга невдач атакувального півзахисника мадридського Реала Едена Азара триває. Він знову зазнав важкого ушкодження.
Травматичний бельгієць вилетів орієнтовно на місяць, повідомляє Mundo Deportivo.
Реал знову втратив Азара через травму – після попередньої бельгієць зіграв лише 15 хвилин
На вихідних Азар зіграв вперше у 2021 році, вийшовши на заміну за 15 хвилин до кінця матчу з Ельче. Однак вже два дні опісля він не зміг завершити тренування через дискомфорт. У Азара діагностували ушкодження поперекового м'яза. Тепер хавбек пропустить не тільки матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ проти Аталанти з Бергамо та поєдинки збірної Бельгії у кваліфікації до ЧС-2022, а й Ель Класіко проти Барселони 11 квітня.
У нинішньому сезоні Еден Азар провів лише 636 хвилин у всіх турнірах і забив 3 м'ячі. Влітку 2019-го Реал віддав за нього 115 млн євро плюс бонуси.
Роналду перевершив Пеле, диво-гол рабоною, Барселона і Реал потирають руки – огляд вікенду