Травматичний бельгієць вилетів орієнтовно на місяць, повідомляє Mundo Deportivo.

Реал знову втратив Азара через травму – після попередньої бельгієць зіграв лише 15 хвилин

На вихідних Азар зіграв вперше у 2021 році, вийшовши на заміну за 15 хвилин до кінця матчу з Ельче. Однак вже два дні опісля він не зміг завершити тренування через дискомфорт. У Азара діагностували ушкодження поперекового м'яза. Тепер хавбек пропустить не тільки матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ проти Аталанти з Бергамо та поєдинки збірної Бельгії у кваліфікації до ЧС-2022, а й Ель Класіко проти Барселони 11 квітня.

У нинішньому сезоні Еден Азар провів лише 636 хвилин у всіх турнірах і забив 3 м'ячі. Влітку 2019-го Реал віддав за нього 115 млн євро плюс бонуси.

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