Травматичныйй бельгиец вылетел ориентировочно на месяц, сообщает Mundo Deportivo.

Реал снова потерял Азара из-за травмы – после предыдущей бельгиец сыграл всего 15 минут

На выходных Азар сыграл впервые в 2021 году, выйдя на замену за 15 минут до конца матча с Эльче. Однако уже два дня спустя он не смог завершить тренировку из-за дискомфорта. У Азара диагностировали повреждение поясничной мышцы. Теперь хавбек пропустит не только ответный матч 1/8 финала ЛЧ против Аталанты из Бергамо и поединки сборной Бельгии в квалификации к ЧМ-2022, но и Эль Класико против Барселоны 11 апреля.

В нынешнем сезоне Эден Азар провел лишь 636 минут во всех турнирах и забил 3 мяча. Летом 2019-го Реал отдал за него 115 млн евро плюс бонусы.

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