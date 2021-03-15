Після свого переїзду на Сантьяго Бернабеу влітку 2019-го Азар так і не зміг продемонструвати рівень, за який Реал заплатив майже 120 млн євро. Чи не головною причиною невдач стали регулярні травми футболіста.

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Ось і в нинішньому сезоні бельгієць лише 14 разів виходив на поле, сумарно зігравши 646 хвилин. Для прикладу, в незамінного Тібо Куртуа 35 поєдинків та понад 3 тисячі хвилин. Азар почав кампанію з травмою, а згодом ще двічі отримував складні ушкодження.

Реал не форсував реабілітацію гравця, розраховуючи отримати солідне підсилення на завершення сезону. На вихідних Азара зіграв вперше у 2021 році, вийшовши на заміну за 15 хвилин до кінця матчу з Ельче. Однак вже через два дні після того офіційний сайт мадридців повідомив про чергову травму. Еден отримав ушкодження поперекового м'яза. Поки навіть орієнтовні терміни повернення не називаються.

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