Азар попал в фокус Реала после неудачи с Эриксеном

Мадридский Реал готовится попрощаться с Марсело и Лукой Модричем, а новый призыв "галактикос" собирается строить вокруг лидера лондонского Челси Эдена Азара.

В то время, пока игроки мадридского Реала сосредоточились на завоевании трофеев в этом сезоне – Кубок Испании и Лига чемпионов все еще в зоне досягаемости – боссы клуба заняты подготовкой к будущему, не в последнюю очередь, из-за нестабильности результатов кампании 2018/19. "Сливочным" нужны громкие подписания, утверждает AS.

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Среди игроков, которые сыграли ключевую роль в завоевании трофеев в последние годы, есть те, чье будущее в Мадриде остается туманным. Например, Марсело и Лука Модрич. Левый защитник и полузащитник вызывают интерес грандов италийськой Серии А – Ювентуса и миланского Интера, поэтому этой паре нужно найти высококачественную замену, если по окончании сезона они все же покинут Бернабеу.

Мадрид хочет, чтобы Азар стал краеугольным камнем новой команды

Однако, кроме этих опасений, внимание руководства Реала сосредоточено на том, чтобы следующим летом заманить в Испанию лидера Челси Эдена Азара. Именно вокруг бельгийского сборника обладатели кубка ЛЧ хотят перестроить команду. Сейчас 28-летний Азар находится на игровом пике и стал главным залогом успеха сборной Бельгии на Мундиале в России, где "красные дьяволы" добрались до полуфинала.

Контракт Азара с Челси завершает действие в июне 2020 года и до сих пор представители "синих" не уговорили его продолжить карьеру в АПЛ. Специализированный ресурс Transfermarkt.com оценивает игрока в 150 млн евро, но, учитывая то, что летом до конца действия соглашения останется всего год, Мадрид не хочет тратить больше 100 млн.

Азар "просит" Эриксена подвинуться

Погоня за Эриксеном завершена

Азар теперь – трансферная цель номер один "сливочных" после сворачивания интереса к хавбеку Тоттенхэма Кристиану Эриксену. Как и у Азара, контракт датчанина завершается в 2020-м, но в Мадриде решили бросить идею относительно подписания Эриксена. Причина проста – Реал не хочет трансферной войны со "шпорами", поскольку считает лондонский клуб дружественным к себе после успешных бизнес-сделок по покупке Модрича и Гарета Бейла в прошлом.

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