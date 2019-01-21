6 вражаючих рішень Соларі у Реалі: "заслання" для двох зірок, ставка на бразильського "Флеша" і нового Гуті

Соларі можна любити чи ненавидіти, але заперечувати, що він намагається щось змінити – великий злочин.

Призначення Сантьяго Соларі головним тренером Реала викликало дуже неоднозначну реакцію серед фанатів королівського клубу. Рятувати депресивний Мадрид, який вже восени практично втратив шанси на титул, був покликаний фахівець без досвіду роботи на найвищому рівні. Флорентіно здивував усіх. У той час, коли більшість прихильників "бланкос" чекали зіркових Почеттіно, Льова чи Моурінью, президент, довго не роздумуючи, знову зробив ставку на свого хлопця.

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Попри позитивний досвід Зізу, який до першої команди також працював з дублем, прихід Соларі сприймався більш ніж скептично. Француз, як легенда мадридського гранда, був безапеляційним авторитетом та ідолом для кожного футболіста, від Варана до Роналду. Сантьяго також належить до славетної епохи "галактікос", але його складно назвати справжньою легендою. Однак аргентинець за короткий період біля керма Реала встиг довести, що йому, як і Зізу, точно не бракує яєць для цієї роботи.

Найкращий голкіпер ЛЧ – резервіст

Соларі вперше продемонстрував характер, посадивши на лаву запасних Наваса. Костаріканець був визнаний найкращим воротарем Ліги чемпіонів, однак аргентинського фахівця це слабо хвилювало. Якщо Лопетегі панькався з обома кіперами, намагаючись порівну розділити між ними ігровий час, то Соларі був більш категоричним: ЛЧ та Прімера – для Куртуа, Кубок Іспанії – для Кейлора.

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Реал наразі лише виграє від здорової конкуренції двох топових голкіперів. Куртуа, відчуваючи повну довіру з боку тренера, повернувся на світовий а рівень, а Кейлор став гарантією майже рівноцінної заміни бельгійцеві на випадок форс-мажору. Після того як "пантера" продовжив контракт з "бланкос", стало зрозуміло, що схема Соларі влаштовує усіх.

Ставка на Льоренте

Дебютний матч Соларі проти Вальядоліда перетворився на справжній головний біль для аргентинського фахівця. Він втратив одного з ключових гравців Реала в епоху Зідана – Каземіро. На Іпуруа роль бразильського руйнівника було довірено виконувати Дані Себальйосу, але розгромна поразка "бланкос" (0:3) змусила Соларі шукати інші варіанти. Панацеєю став молодий Маркос Льоренте, який сповна використав свій шанс.

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23-річний хавбек видав розкішний матч в Римі, а згодом був визнаний найкращим гравцем фіналу клубного чемпіонату світу. Каземіро повернувся, але чи збереже бразилець місце у старті, коли одужає Льоренте?

Відмова від Іско

"Іско – найкращий гравець світу. Це безумство, що він сидить у запасі", – дорікає Соларі колишній хавбек королівського клубу Рафаель ван дер Варт. Але керманич Реала зовсім не зважає на критику та продовжує гнути свою лінію. Іско для нього – лише третя опція після Вінісіуса і Феде Вальверде. Соларі не приховує, що вихованець Малаги не вписується у його ігрові схеми. Тренер "бланкос" віддає перевагу більш вертикальним футболістам, тоді як Іско любить повозитись з м'ячем та зіграти на паузі. Не влаштовує аргентинця й самовіддача зірки, який начебто сильно халтурить на тренуваннях. Війна між обома у розпалі, Перес не втручається... і дає зрозуміти, що повністю підтримує Соларі.

Вінісіус – несподіваний лідер

Бразильський "Флеш", наче торнадо, увірвався у стартовий склад мадридського гранда. Соларі вирішив не відкладати справу в довгий ящик і майже відразу зробив ставку на 45-мільйонного новачка Реала, який трохи розгубився при Лопетегі. Відчувши довіру з боку тренера, Вінісіус почав наполегливо відпрацьовувати вкладені у нього кошти. Його швидкість та вражаюча націленість на ворота стали ковтком свіжого повітря для "бланкос", які болісно переживали втрату Кріштіану Роналду. Звісно, поки що бразилець не забиває так часто, як португалець, але принаймні своєю грою він повернув усмішку на обличчя фанатів Реала.

Шанс для нового Гуті

Соларі дав шанс не лише Вінісіусу, але й молодому Федеріко Вальверде. Після повернення з Депортіво 20-річний талант готувався до заслання у дубль, однак новий тренер Реала підготував для нього особливу роль. Вальверде став повноправним гравцем першої команди, взявши участь у тринадцяти матчах.

Попри незначний досвід виступів на найвищому рівні, Феде демонструє зрілий футбол та не боїться приймати неординарні рішення. На Беніто Вільямарін технічний півзахисник скопіював славнозвісний пас п'ятою Гуті на Бензема. Щоправда, партнери не зрозуміли геніального замислу уругвайця.

Регульон замість Марсело

Неймовірно, але факт – один з найкращих лівих латералів світу програє конкуренцію 22-річному кантерано. Марсело просто набрид Соларі втратами позиції, що призводить до регулярних проблем в обороні Реала. Схоже, що чаша терпіння аргентинського керманича переповнилась на Ель Мадригалі, коли "жовта субмарина" двічі результативно скористалась провалами бразильця. Після цього Марсело двічі опинявся на лаві запасних, а ще одного разу навіть не потрапляв у заявку.

Кепською формою віце-капітана Реала миттєво скористався Серхіо Регульон, який видав просто розкішний матч проти Севільї (2:0). Вихованець Ла Фабріки продемонстрував настільки якісну гру, що чимало фанів мадридського вже й забули, хто гріє лаву запасних. Цілком ймовірно, що чутки про можливий переїзд бразильця у Турин до свого товариша Крішітану Роналду зовсім скоро стануть реальністю. Марсело зараз не перебуває на рівні захисника команди-чемпіона світу. А Соларі вкотре довів, що не визнає авторитетів. Він ставить на тих, хто перебуває у кращій формі.

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