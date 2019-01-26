toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МІЛАН - НАПОЛІ

Реал відмовився від трансферу Еріксена – на гравця претендують 4 клуби

16:30 135 Читать на русском
Реал відмовився від трансферу Еріксена – на гравця претендують 4 клуби
Крістіан Еріксен / Фото: Sky Sports

Реал більше не хоче підписувати хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена.

Реал готовий був запропонувати за Крістіана Еріксена від 56 до 84 мільйонів євро, але президент Тоттенхема не готовий розлучитись з гравцем менше ніж за 250 мільйонів.

Власник Тоттенхема Леві розлючений через інтерес Реала до Еріксена

Через завищену ціну на хавбека Реал відмовився від ідеї з придбанням данця. У трансфері Еріксена зацікавлені Ювентус, Челсі, Манчестер Юнайтед та Баварія, повідомляє AS.

Нападник Реала Маріано може перейти в Бетіс

Сам Еріксен вважає, що у Тоттенхемі він заробляє надто мало і не хоче продовжувати контракт зі "шпорами", а перейти у мадридський Реал.

Теги
Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Тоттенхем Тоттенхем Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Трансфери Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
хв
Манчестер Сіті
17:00
Бернлі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук