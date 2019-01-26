Реал відмовився від трансферу Еріксена – на гравця претендують 4 клуби

Реал більше не хоче підписувати хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена.

Реал готовий був запропонувати за Крістіана Еріксена від 56 до 84 мільйонів євро, але президент Тоттенхема не готовий розлучитись з гравцем менше ніж за 250 мільйонів.

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Через завищену ціну на хавбека Реал відмовився від ідеї з придбанням данця. У трансфері Еріксена зацікавлені Ювентус, Челсі, Манчестер Юнайтед та Баварія, повідомляє AS.

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Сам Еріксен вважає, що у Тоттенхемі він заробляє надто мало і не хоче продовжувати контракт зі "шпорами", а перейти у мадридський Реал.