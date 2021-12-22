Нападник "догів" Джонатан Девід потрапив на радари мадридців, повідомляє Marca.

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Лілль розраховує на серйозну компенсацію за 21-річного канадця, якого Transfermarkt оцінює у 50 млн євро. Задля економії Реал може включити в угоду Едена Азара. Бельгієць став зіркою саме у складі "догів", проте зараз переживає один з найгірших періодів своєї кар'єри.

Додамо, що у поточному сезоні Девід провів 26 матчів та відзначився 15 голами. Колишній партнер Яремчука (разом виступали у Генті) очолює перегони бомбардирів чемпіонату Франції.

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