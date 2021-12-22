Нападающий "догов" Джонатан Девид попал на радары мадридцев, сообщает Marca.

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Лилль рассчитывает на серьезную компенсацию за 21-летнего канадца, которого Transfermarkt оценивает в 50 млн евро. В целях экономии Реал может включить в соглашение Эдена Азара. Бельгиец стал звездой именно в составе "догов", однако сейчас переживает один из худших периодов своей карьеры.

Добавим, что в текущем сезоне Дэвид провел 26 матчей и отличился 15 голами. Бывший партнер Яремчука (вместе выступали в Генте) возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Франции.

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