Віктор Вацко мало не вляпався у скандал під час коментування матчу Вольфсбург – Борусія Д, стримавшись в останній момент.

Напередодні в рамках 22-го туру Бундесліги Вольфсбург на своєму полі відібрав очки у дортмундської Борусії, розписавши з "джмелями" бойову нічию 1:1. Вже традиційно для останніх турів чемпіонату Німеччини арбітру доводилось зупиняти поєдинок через поведінку фанатів.

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Однак ця дуель перевершила всі сподівання. Мартін Петерсен п'ять разів переривав гру через протести вболівальників. На шостий раз здали нерви навіть у коментатора матчу у Віктора Вацка, який лише в останній момент опам'ятався і зумів стриматися від лайки.

"Та ви заїб...!" – вигукнув Вацко під час трансляції. " Запарили! Заїхали на стадіон і запарили!" – додав далі Віктор, щоб якось знівелювати емоційний і водночас скандальний момент.

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