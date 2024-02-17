Бундесліга, 22 тур

Дармштадт – Штутгарт – 1:2

Гол: Зайдель, 90+5 – Гірассі, 14, Дауд, 90+2

Вилучення: Штенцель, 45+13 (Штутгарт)

Хайденхайм – Байєр – 1:2

Гол: Кляйндінст, 87 – Фрімпонг, 45+2, Адлі, 81

Хоффенхайм – Уніон Берлін – 0:1

Гол: Ааронсон, 84

Вилучення: Н'сокі, 45+3 – Фолланд, 45+6

Майнц – Аугсбург – 1:0

Гол: Берг, 44

Нереалізований пенальті: Амірі (Майнц), 45+6

Вольфсбург – Боруссія Д – 1:1

Гол: Герхардт, 64 – Фюлькруг, 8

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Байєр досить у важкому матчі зумів здолати Хайденхайм. У першому таймі підопічні Алонсо не дозволили супернику близько підійти до власного штрафного майданчика. Байєру було важко створювати моменти біля воріт Хайденхайма. Відкрити рахунок вдалося лише у компенсований час. Адлі пасом знайшов Фрімпонга, а той не промахнувся. По перерві сам француз зумів забити й сам. Зберегти свої ворота "сухими" Байєру не вдалося. Кляйндінст один м'яч відіграв, що зробило кінцівку досить напруженою. Команда Алонсо притиснулась до воріт, але змогла втримати перемогу. 32 матчі Байєр не програє, що є повторенням рекорду Баварії.

Боруссія досить швидко відкрила рахунок. Вже на 8 хвилині відзначився Фюлькруг. По перерві Вольфсбург зумів відігратися. Попри те, що дортмундці контролювали м'яч, забити вдруге не вдалося. У підсумку фінальний свисток зафіксував нічию 1:1.