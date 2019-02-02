Байєр вдома переміг Баварію, Хоффенхайм зіграв внічию з Фортуною: 20-й тур Бундесліги, матчі суботи

В рамках 20-го туру німецького чемпіонату Баварія зазнала поразки у Леверкузені, Герта програла Вольфсбургу на "Олімпіаштадіоні", Хоффенхайм розписав нічию з Фортуною, а Вердер не втримав виїзну перемогу над Нюрнбергом.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 20-й тур

Байєр – Баварія – 3:1

Голи: Байлі, 53, Фолланд, 63, Аларіо, 87 – Горєцка, 41

Герта – Вольфсбург – 0:1

Голи: Вегорст, 65

Нюрнберг – Вердер – 1:1

Голи: Ішак, 86 – Й. Еггештайн, 64

Хоффенхайм – Фортуна – 1:1

Голи: Крамаріч, 16 (пен) – Хеннінгс, 46

Баварія завітала у Леверкузен до місцевого Байєра, несподівано програвши. Починалося все непогано: мюнхенці захопили ініціативу та забили на 41-й хвилині зусиллями Горєцки, який замкнув подачу Мюллера з правого флангу – 0:1 На початку другого тайму Байєр відігрався зі штрафного, який майстерним ударом реалізував Леон Байлі. На 63-й же "фармацевти" взагалі вирвались уперед, розкатавши красиву комбінативну атаку, в завершенні якої Фолланд опинився перед Ульрайхом та розстріляв ворота з кількох метрів – 2:1. Надалі Баварія перехопила ініціативу, але Байєр на 87-й хвилині провів атаку, яку влучним ударом завершив Аларіо, встановивши остаточний рахунок – 3:1.

У паралельних зустрічах Хоффенхайм та Фортуна розписали результативну нічию, забивши по голу на початку першого й другого таймів відповідно – відзначились Крамаріч (з пенальті) та Хеннінгс. Вольфсбург у Берліні мінімально здолав Герту завдяки голу Вегорста, а Вердер не зміг втримати виїзну перемогу над Нюрнбергом – на гол Йоханеса Еггештайна відповів Ішак, який відзначився аж на 86-й хвилині.

Таким чином, Баварія залишилась другою із 42 очками, збільшивши відставання від дортмундської Борусії до 7 залікових балів. Вольфсбург набрав 31 очко та піднявся на шосте місце, а за ним крокує Байєр (30 пунктів), Хоффенхайм та Герта (по 28) і Вердер (27). Фортуна з 22 заліковими балами займає 13 сходинку, а Нюрнберг з 12 очками залишився передостаннім.