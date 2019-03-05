Реал – Аякс – відео голів

Ліга чемпіонів — 23:52 67
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Тоттенхем вдруге переміг Борусію Д та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів
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Реал Мадрид – Аякс: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 21:50 3544
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Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони заразЛіга Європи — 21:40 2103
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Челсі вирішив продати Кепу через конфлікт з СарріАнглія — 20:01 4598
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Мораєс подав документи на українське громадянство, – ЦиганикЗбірна України — 18:04 4655