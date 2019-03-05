toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЕМ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Реал – Аякс – відео голів

23:44 2501 Читать на русском
Реал – Аякс – відео голів
Реал – Аякс – відео голів матчу

Реал приймає Аякс у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів матчу Реал – Аякс.

70’ Марко Асенсіо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Матч Реал – Аякс розпочався о 22:00. Гості вишли вперед вже на сьомій хвилині, за амстердамську команду відзначився Хакім Зієш.

Реал Мадрид – Аякс: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ще через 11 хвилин підопічні Тен Хага подвоїли свою перевагу, гол забив Давід Нерес, чим зробив рахунок двоматчевого протистояння на користь Аякса.

На 62-й хвилині Тушан Тадіч класним ударом забив третій м'яч.

Теги
Аякс Аякс Ліга чемпіонів Відеоновини Реал Мадрид - Аякс Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Челсі вирішив продати Кепу через конфлікт з Саррі
    Англія — 20:014598 Челсі вирішив продати Кепу через конфлікт з Саррі
22
год
:
3
хв
ПСЖ
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук