Аякс розгромив Реал на Сантьяго Бернабеу та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Аякс в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів знищив Реал (1:4), а Лассе Шьоне забив справжній шедевр.

Матч розпочався у невисокому темпі й за відчутної переваги Реала. Мадридці не випускали суперника за центр поля й могли вийти уперед вже на 4-й хвилині зустрічі, коли Рафа Варан замкнув подачу Васкеса з правого флангу ударом головою – гостей врятувала поперечина. Здавалося, "аяксиди" не впораються із заведеністю господарів, але перша ж атака підопічних Тен Хага завершилась голом: на 7-й хвилині Тадіч прорвався на правий край штрафного та викотив передачу в спини захисникам на Зієша, а той пробив у дальній кут – 0:1!

Реал – Аякс – 1:4 – відео голів

Цей епізод перегорнув гру догори дригом. Аякс захопив ініціативу та почав входити у кураж. Сміливі амстердамці дозволяли собі фінти на завершальних стадіях атаки – і це було ефективно. На 13-й хвилині, наприклад, Зієш ефектно пройшов Карвахаля на лівому краю штрафного, але не зумів вберегти м'яч у межах поля, а на 18-й нестандартне мислення форвардів призвело до нового голу. Тадіч фінтом Зідана пройшов Каземіро та викотив розрізну передачу на Нереса, а той обійшов Куртуа та покотив у порожні ворота – 0:2. Аякс вирвався уперед за сумою двох матчів.

На 22-й та 25-й хвилинах Аякс міг довести справу до розгрому: спочатку Нерес вилетів віч-на-віч з Куртуа та перекинув його, а потім Тадіч з гострого кута пробив поміж ніг голкіперу – в першому випадку м'яч розминувся з воротами, а в другому Тібо врятував "бланкос". На 34-й Зієш отримав шанс оформити дубль, завдавши удару з меж штрафного в лівий нижній кут, але Куртуа знову витягнув свою команду. Аякс домінував, а катастрофічне положення Реала ускладнювалось травмами лідерів: на 27-й Сантьяго Соларі втратив Лукаса Васкеса, а на 35-й Вінісіус після зіткнення з Мазрауї покинув межі поля та в сльозах був знятий з матчу.

Вихід Асенсіо та Бейла не дуже підсилив гру "королівського клубу", але кінцівку тайму вони провели краще за Аякс. На 42-й хвилині Гарет міг повернути свою команду в матч ударом з лівого краю карного майданчика, але вже вдруге амстердамців врятував каркас воріт. Зрештою, на перерву команди пішли за рахунку 0:2.

Реал встановив антирекорд в матчі з Аяксом

На старті другого тайму Реал прогнозовано полетів уперед. Аякс затиснули у штрафному та почали обстрілювати його голкіпера: постріл Модріча на 48-й заблокували, на 49-й Асенсіо вдарив поруч зі стійкою, а 50-й вище пробив Бензема. Втім, гості не забували про контратаки: на 51-й Ван Де Беєк міг закрити гру ударом з лівого краю штрафного, але Тібо Куртуа зіграв прекрасно. На 59-й Бензема знову отримав шанс скоротити відставання у рахунку, вклавши на газон Зієша та пробивши під дальню стійку, але м'яч пройшов у сантиметрах від дальньої неї.

Аякс витримав цю навалу, намітив слабкі місця у обороні суперника та почав розривати його на контратаках. На 61-й Тадіч вивів на ударну позицію Мазріуї, але той з гострого кута влучив у сітку із зовнішнього боку. Душану набридло асистувати в молоко, тому він вирішив зробити усе сам: у наступній же контрі він отримав передачу та з лінії штрафного влучив точно у дев'ятку – 0:3! Щоправда, гол зараховували більше двох хвилин, адже була підозра щодо виходу м'яча в аут перед даним епізодом.

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Здавалося, що це кінець, але Реал не був би "королівським клубом", якби здавався так просто. Мадридці влаштували величезну навалу та отримали шанс забити на 68-й, коли Бейл опинився прямо перед Онаною, але покотив м'яч занадто слабко – голкіпер Аякса парирував постріл! Втім, найбільш активним у атаках був Асенсіо, який таки зумів відзначитись на 70-й, пробивши під дальню штангу з передачі Серхіо Регілона – 1:3! У господарів залишилося 20 хвилин на ще два голи та прохід у чвертьфінал, але сталося щось неймовірне.

На 72-й хвилині Аякс заробив штрафний. Позиція була ідеальна для подачі, але Лассе Шьоне не мислив по стандарту. Він вирішив завдати прямого удару в напрямі дальньої дев'ятки – і влучив під саму поперечину! На табло Сантьяго Бернабеу загорівся рахунок 1:4, який символізував падіння короля Ліги чемпіонів. Завершення гри вже не представляло ніякого інтересу, хоча амстердамці не зупинялися й могли забити п'ятий гол на 86-й хвилині – Зієш вибачив суперника, з п'яти метрів відправивши м'яч на трибуни.

Реал – Аякс: Шьоне відзначився фантастичним голом зі штрафного

Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційний розгром Реала на його ж полі. Аякс вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, а мадридський суперклуб вперше з 2010 року покинув найпрестижніший клубний турнір на стадії 1/8 фіналу.