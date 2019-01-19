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Барселона зробила відчайдушну спробу переконати де Йонга – Бартомеу та Абідаль літали в Амстердам

10:24 1018 Читать на русском
Барселона зробила відчайдушну спробу переконати де Йонга – Бартомеу та Абідаль літали в Амстердам
Де Йонг ще може перебратись на Камп Ноу

Барселона продовжує битись за хавбека Аякса Френкі де Йонга.

Трансферна сага імені Френкі де Йонга отримала несподіваний поворот. Раніше повідомлялось, що 21-річний футболіст вже прийняв пропозицію ПСЖ, однак Барселона досі не втратила надії підписати мегаталановитого хавбека.

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Велика делегація каталонського клубу на чолі з президентом Жозепом Бартомеу, а також технічним секретарем Еріком Абідалем відвідала Амстердам, щоб переконати де Йонга обрати Камп Ноу, а не Париж. Керівництво "блаугранас" пояснило молодому гравцеві, що з погляду на спортивний проект Барса для нього – оптимальний варіант. На нього обіцяють робити ставку в найближчі 10 років.

Крім цього, Бартомеу пообіцяв покращити умови особистого контракту де Йонга, а також повністю задовольнити фінансові вимоги Аякса (75 млн євро).

Френкі, який вже був готовий пакувати валізи у Париж, начебто взяв час на роздуми. Очікується, що футболіст оголосить своє рішення у понеділок, 21 січня.

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Теги
Трансфери Іспанія Френкі де Йонг Френкі де Йонг Трансфери Барселони Барселона Барселона Аякс Аякс
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