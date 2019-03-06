Реал – Аякс: Де Йонг виграв дуель у Модріча – вражаюча статистика майбутнього гравця Барселони

Півзахисник Аякса Френкі Де Йонг дуже плідно провів матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Вчорашній поєдинок багато фахівців розглядали як очну дуель Де Йонга, який влітку приєднається до Браселони, та чинного володаря "Золотого м'яча" Луки Модріча. Обидва гравці виконують схожі функції на полі.

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Фактично від них залежить, яким буде малюнок гри їхньої команди. Вчора на Сантьяго Бернабеу 21-річний голландець довів, що готовий виступати на найвищому рівні.

Френкі віддав 49 успішних передач здійснив 6 перехоплень, ставши найкращим за обома показниками у складі обох команд. Окрім того, хавбек Аякса виграв 100% єдиноборств.

Нагадаємо, перша зустріч в Амстердамі завершилася з рахунком 2:1 на користь Реала. Однак вчорашня перемога дозволила Аяксу вийти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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