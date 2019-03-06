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Реал – Аякс: Де Йонг виграв дуель у Модріча – вражаюча статистика майбутнього гравця Барселони

11:17 875 Читать на русском
Реал – Аякс: Де Йонг виграв дуель у Модріча – вражаюча статистика майбутнього гравця Барселони
Френкі де Йонг / фото із соцмереж

Півзахисник Аякса Френкі Де Йонг дуже плідно провів матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Вчорашній поєдинок багато фахівців розглядали як очну дуель Де Йонга, який влітку приєднається до Браселони, та чинного володаря "Золотого м'яча" Луки Модріча. Обидва гравці виконують схожі функції на полі.

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Фактично від них залежить, яким буде малюнок гри їхньої команди. Вчора на Сантьяго Бернабеу 21-річний голландець довів, що готовий виступати на найвищому рівні.

Френкі віддав 49 успішних передач здійснив 6 перехоплень, ставши найкращим за обома показниками у складі обох команд. Окрім того, хавбек Аякса виграв 100% єдиноборств.

Нагадаємо, перша зустріч в Амстердамі завершилася з рахунком 2:1 на користь Реала. Однак вчорашня перемога дозволила Аяксу вийти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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Теги
Головне Реал Мадрид - Аякс Аякс Аякс Ліга чемпіонів Френкі де Йонг Френкі де Йонг
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